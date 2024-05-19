Telegraph: борьба с повстанцами в других странах ослабила британскую армию

Британская армия не сможет воевать в одиночку в случае полномасштабного конфликта, так как слишком долго растрачивала свои навыки, ведя борьбу с повстанцами в других странах, считает генерал-майор армии Великобритании Джеймс Мартин.
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