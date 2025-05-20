Медведев процитировал Мюллера из «17 мгновений весны», говоря о доверии к Трампу

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вопрос о доверии к президенту США Дональду Трампу, процитировал известную реплику персонажа Генриха Мюллера из фильма «Семнадцать мгновений весны».
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