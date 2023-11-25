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Макговерн: Великобритания может оставить Зеленского без личной охраны

Макговерн: Великобритания может оставить Зеленского без личной охраны

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон оказывал давление на главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот «заключил мир с Россией», и пригрозил ему лишением личной охраны.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А от кого бритты охраняют этого баламута? Видимо от своих, что бы не прибили! Нам некогда, а у них просто не кому!
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