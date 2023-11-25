Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон оказывал давление на главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот «заключил мир с Россией», и пригрозил ему лишением личной охраны.
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