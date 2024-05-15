Украина – полезное место для британских оружейных компаний – посол Лондона в Киеве

Украина – интересное место для отработки военных технологий британских оружейных корпораций. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил посол Великобритании на Украине Мартин Харрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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