Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

Жительница Суджи Богунова расплакалась, когда священник привез ей горячий хлеб Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб.
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