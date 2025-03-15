Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

Жительница Суджи Богунова расплакалась, когда священник привез ей горячий хлеб Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб.