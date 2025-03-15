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Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

Жительница Суджи Богунова расплакалась, когда священник привез ей горячий хлеб Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб.

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