Против России: Германия начинает свое возрождение с наращивания танковой бригады в Литве – Bloomberg

Германия начинает свое «возрождение» из рецессии путем бессмысленной военщины. Берлин наращивает численность своей танковой бригады в Литве якобы для укрепления восточного фланга НАТО, то есть фактически действуя против России.
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