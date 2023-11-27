Китайский внедорожник оснастили дроном

Dongfeng – государственный автопроизводитель, основанный в 1969 году. Его автомобили не представлены в США, но местных журналистов очень заинтересовала одна модель, про которую неоднократно писал и «За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России.
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