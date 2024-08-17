NYT: Иран снизил боеготовность своих ракетных подразделений

Иран, по всей видимости, отложит запланированную месть Израилю за убийство лидера ХАМАС в Тегеране, чтобы предоставить посредникам время для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявили в пятницу официальные лица США, Ирана и Израиля.