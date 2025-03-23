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Экс-замгубернатора Брянской области обвинили во взятке не менее 21,5 млн рублей

Экс-замгубернатора Брянской области обвинили во взятке не менее 21,5 млн рублей

Экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко обвиняется в получении взятки в размере не менее 21,5 млн рублей за покровительство при заключении государственных контрактов на закупку видеокамер для фиксации административных правонарушений.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Велика Россия и Петроченко в ней не счесть!
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