Экс-замгубернатора Брянской области обвинили во взятке не менее 21,5 млн рублей

Экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко обвиняется в получении взятки в размере не менее 21,5 млн рублей за покровительство при заключении государственных контрактов на закупку видеокамер для фиксации административных правонарушений.
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