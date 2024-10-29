Дайджест дня: коллекционные Альфы, Cadillac Lyriq V и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Alfa Romeo и подразделение Stellantis Heritage подготовили серию из трех спецверсий спорткара Alfa Romeo 4C.
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