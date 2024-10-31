Исполнители из Петербурга примут участие в конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

Очные туры состоятся с 12 по 24 января на сцене Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Шесть вокалистов и четыре концертмейстера примут участие в Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.