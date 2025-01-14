Рязанская полиция остановили пьяного водителя на улице Грибоедова

Установлено, что подозрительный автомобиль остановили в 14:40 на улице Грибоедова. При общении с 29-летнем водителем заметили невнятную речи, также припомнили, что автомобиль двигался неуверенно по дороге — на место вызвали сотрудников ГАИ.