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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская полиция остановили пьяного водителя на улице Грибоедова

Рязанская полиция остановили пьяного водителя на улице Грибоедова

Установлено, что подозрительный автомобиль остановили в 14:40 на улице Грибоедова. При общении с 29-летнем водителем заметили невнятную речи, также припомнили, что автомобиль двигался неуверенно по дороге — на место вызвали сотрудников ГАИ.

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