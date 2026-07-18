Стоимость более 200 миллионов: кому достанется наследство бездетных Юрия и Элеоноры Николаевых

Вдова ведущего «Утренней почты» пережила мужа всего на восемь месяцев. Юрий Николаев Anatoly Lomokhov/Global Look PressНакануне на Троекуровском кладбище похоронили вдову ведущего «Утренней почты» и других популярных передач Юрия Николаева.