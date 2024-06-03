Сергей Собянин назвал главные нововведения «МЭШ» в прошедшем учебном году

Мэр рассказал о расширении функционала «Московской электронной школы» В минувшем учебном году пользователи “Московской электронной школы” (“МЭШ”) получили доступ к новым функциям и сервисам, как объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.