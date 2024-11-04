Поп-певица Светлана Лобода стала в пять раз меньше зарабатывать, покинув РФ

У популярной певицы Светланы Лободы значительно снизились доходы за последний период. Если в 2021 году заработок поп-певицы превышал 500 миллионов рублей, то текущие показатели существенно скромнее, подсчитал Telegram-канал Mash.
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