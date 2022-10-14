Анастасия Ракова: Москва продолжает развитие ценностно-ориентированного здравоохранения

В Москве опубликован рейтинг многопрофильных онкологических стационаров Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как онкорейтинги больниц помогут в развитии ценностно-ориентированного здравоохранения.
В Москве опубликован рейтинг многопрофильных онкологических стационаров Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как онкорейтинги больниц помогут в развитии ценностно-ориентированного здравоохранения.
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