Проекты КРТ являются драйвером развития Москвы — Собянин

Мэр рассказал о реализации проектов КРТ в столице Проекты комплексного развития территорий (КРТ) способствуют привлечению дополнительных инвестиций в экономику Москвы и созданию множества новых рабочих мест, как отметил Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума.