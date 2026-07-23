stroim21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroim21

25 подписчиков

Как я укрываю грядки на зиму травяным ковриком: личный опыт и неожиданные результаты

Как я укрываю грядки на зиму травяным ковриком: личный опыт и неожиданные результаты

Каждую осень я совершаю один и тот же ритуал, который со стороны может показаться странным. Вместо того чтобы до блеска вычистить огород и оставить ровные, аккуратные грядочки, я наоборот заваливаю их подсушенной травой и ботвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии