Как я укрываю грядки на зиму травяным ковриком: личный опыт и неожиданные результаты

Каждую осень я совершаю один и тот же ритуал, который со стороны может показаться странным. Вместо того чтобы до блеска вычистить огород и оставить ровные, аккуратные грядочки, я наоборот заваливаю их подсушенной травой и ботвой.
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