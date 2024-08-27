Специалист назвал новую схему мошенников, направленную на пенсионеров

Эксперт по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс в беседе с RT рассказал о распространённых и новых схемах мошенников, а также объяснил, как обезопасить себя и родных от рисков.
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