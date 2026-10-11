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Туризм и География

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Личный взгляд на боевую «Сайгу-12»: доработка, особенности и опыт

Личный взгляд на боевую «Сайгу-12»: доработка, особенности и опыт

Когда речь заходит о выборе оружия для самообороны, споры напоминают бесконечный философский диспут. Одни утверждают, что карабин решит любую задачу, другие делают ставку на убойную мощь дробовика.

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