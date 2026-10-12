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Аргументы и Факты

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Steigan: европейцы не смогут ничего предложить Киеву без США

Steigan: европейцы не смогут ничего предложить Киеву без США

Лидеры ЕС после резких слов президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского способны лишь выразить поддержку Киеву, поскольку без Вашингтона они остаются беспомощными.

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