В Ялте ограничат использование генераторов: новые правила

В Ялте прошёл совместный приём граждан с прокуратурой. Первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко и представители надзорного ведомства разобрали самые острые проблемы, с которыми жители столкнулись после введения режима чрезвычайной ситуации.
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