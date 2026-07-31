Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

В Ялте ограничат использование генераторов: новые правила

В Ялте ограничат использование генераторов: новые правила

В Ялте прошёл совместный приём граждан с прокуратурой. Первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко и представители надзорного ведомства разобрали самые острые проблемы, с которыми жители столкнулись после введения режима чрезвычайной ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии