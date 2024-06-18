Лекорню: Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходок Caesar

Армения подписала с Парижем контракт на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar. Соответствующее заявление сделал руководитель французского министерства обороны Себастьян Лекорню, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии