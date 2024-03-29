Пентагон заявляет о снижении риска эскалации конфликта на Украине

Генерал США Браун: риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем прежде Риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем прежде, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Браун, комментируя возможную передачу ВСУ дальнобойных ATACMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии