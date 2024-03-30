Nature: создан нейродекодер, превращающий мысли в слова с точностью 94%

Американские ученые из Стэнфордского университета и Медицинского института Говарда Хьюза разработали первый в своем роде мозговой имплант, позволяющий полностью парализованным людям преобразовывать свои мысли в слова на дисплее.
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