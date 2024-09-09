Политика как он...
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Политика как она есть

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Союзники Трампа усомнились в его способности выиграть дебаты с Харрис

Союзники Трампа усомнились в его способности выиграть дебаты с Харрис

Союзники кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа опасаются, что он проиграет дебаты со своей соперницей, вице-президентом Камалой Харрис из-за его склонности к личным нападкам на конкурентов.

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