Неисправность водонагревателя редко возникает внезапно. Чаще всего первые признаки появляются постепенно: на корпусе или под бойлером появляются капли воды, снижается давление горячей воды, слышны посторонние звуки во время нагрева или начинает срабатывать предохранительный клапан.