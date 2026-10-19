Неисправность водонагревателя редко возникает внезапно. Чаще всего первые признаки появляются постепенно: на корпусе или под бойлером появляются капли воды, снижается давление горячей воды, слышны посторонние звуки во время нагрева или начинает срабатывать предохранительный клапан.
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