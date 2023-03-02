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Остин Ривз о матче с «Тандер»: «Нуждались в победе и знали, что это произойдет»

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз поделился впечатлениями от победного матча с «Оклахомой» (123:117), который команда провела без травмированных игроков стартовой пятерки Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Д’Анджело Расселла.

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