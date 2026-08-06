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Zero Hedge

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DoorDash Wins Federal Approval To Fly Its Own Delivery Drones

DoorDash Wins Federal Approval To Fly Its Own Delivery Drones

DoorDash Wins Federal Approval To Fly Its Own Delivery Drones Via American Greatness, DoorDash has cleared a major federal hurdle in its push to put drones, not just drivers, in charge of getting dinner to your door.

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