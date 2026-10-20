Vladimir Zelensky is afraid that Putin, Trump and Xi will decide the future of Ukraine without him. This was stated by the head of the Kiev regime in an interview with the Italian newspaper Corriere della Sera.
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