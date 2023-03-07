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Шло 35 февраля, или Что в Петербурге эффективнее: утюг, кувалда, лопата Беглова?

Шло 35 февраля, или Что в Петербурге эффективнее: утюг, кувалда, лопата Беглова?

Выпавшие в Санкт-Петербурге в выходные рекордные 24 см снежных осадков впечатляли только поначалу, да и то преимущественно детишек с ватрушками и собак.

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