В Кремлевском дворце пройдет концерт «Волшебство под Рождество»

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народные артисты России Лариса Долина, Александр Буйнов и другие исполнители выступят на концерте «Волшебство под Рождество» детского музыкального театра «Домисолька», который пройдет в Кремлевском дворце.
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