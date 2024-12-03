Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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В Кремлевском дворце пройдет концерт «Волшебство под Рождество»

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народные артисты России Лариса Долина, Александр Буйнов и другие исполнители выступят на концерте «Волшебство под Рождество» детского музыкального театра «Домисолька», который пройдет в Кремлевском дворце.

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