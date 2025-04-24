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Медведев о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Здорово, что Марат теперь в туре. Я немного в курсе, как идут дела, но стараюсь не вмешиваться»

Медведев о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Здорово, что Марат теперь в туре. Я немного в курсе, как идут дела, но стараюсь не вмешиваться»

«Здорово, что Марат теперь в туре. Приятно видеться с ним в лаундже и вообще что он рядом. С его опытом он может помочь любому.

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