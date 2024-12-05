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«Капкан захлопнулся, бежать врагу некуда»: Армия РФ поймала крупные силы ВСУ в ловушку из которой не вырваться: Карта боевых действий на Украине, к утру 5 декабря 2024 — Новости СВО

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