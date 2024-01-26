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Почему следует отключить автояркость на телефоне

Почему следует отключить автояркость на телефоне

Не позволяйте своему телефону указывать вам, насколько ярким он должен бытьApple рекламирует свой новейший iPhone как обладателя самого яркого экрана, но когда вы пользуетесь им, то, вероятно, думаете: «А не должен ли он быть ярче?».

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