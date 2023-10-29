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В Грузии заявили, что Украина хочет видеть Саакашвили у власти

В Грузии заявили, что Украина хочет видеть Саакашвили у власти

Киев хочет видеть на месте грузинского главы экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, передает «Sputnik Грузия».

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