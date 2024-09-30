СКР проверяет информацию о том, что цыгане в Тульской области удерживали людей

В Туле следователи начали проверку информации о том, что цыгане на территории фермы в Белёвском районе Тульской области незаконно удерживали группу людей, не менее 10 человек, в том числе бывшего участника специальной военной операции (СВО).
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