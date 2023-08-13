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Камерун о товарищеском матче с Россией: «Готовы сыграть, если РФС заплатит определенную сумму»

Камерун о товарищеском матче с Россией: «Готовы сыграть, если РФС заплатит определенную сумму»

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи.

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