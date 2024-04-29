Минусы жизни в Сочи, о которых невозможно молчать Я добавлю ещё один — слишком много событий во всех районах, да ещё и круглосуточное, не хватает времени на сон и отдых.
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Минусы жизни в Сочи, о которых невозможно молчать Я добавлю ещё один — слишком много событий во всех районах, да ещё и круглосуточное, не хватает времени на сон и отдых.