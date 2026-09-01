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NYT: Европа бросила вызов администрации Трампа на саммите G20

NYT: Европа бросила вызов администрации Трампа на саммите G20

Финансовый саммит «Большой двадцатки» (G20) создал образ «раскола», ведь на нем Европа бросила вызов администрации президента США Дональда Трампа.

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