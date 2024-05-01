“Каскадёры” с Райаном Гослингом и Эмили Блант может заработать более 30 милл...

“Каскадёры” с Райаном Гослингом и Эмили Блант может заработать более 30 миллионов долларов на стартеАналитики ожидают, что “Каскадёры” на первом этапе достигнет более 30 миллионов долларов, при этом некоторые руководители студии говорят про достижение отметки в 35-40 миллионов долларов.