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“Каскадёры” с Райаном Гослингом и Эмили Блант может заработать более 30 милл...

“Каскадёры” с Райаном Гослингом и Эмили Блант может заработать более 30 милл...

“Каскадёры” с Райаном Гослингом и Эмили Блант может заработать более 30 миллионов долларов на стартеАналитики ожидают, что “Каскадёры” на первом этапе достигнет более 30 миллионов долларов, при этом некоторые руководители студии говорят про достижение отметки в 35-40 миллионов долларов.

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