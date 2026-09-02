«Вы на линейку собрались или на Онлифанс?»: в Сети осудили внешний вид мам школьников в День знаний

О чем говорят такие странные образы взрослых, рассказал психолог фото: Parents/MidjourneyУчебный год только начался, а в социальных сетях уже разгорелся скандал, связанный с 1 сентября.
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Я не ханжа и сама любила и люблю красиво одеваться. но пытаться конкурировать с детьми за внимание на школьной линейке это какая-то область психопатии и неудовлетворенности. Проблема есть. но при чем тут дети и все кто вынужден это созерцать поневоле. Испанский стыд короче.
Это всё дебилки с огромным самомнением и куриными мозгами. И ещё деньги есть - мозгов не надо. И удивлена, что кто-то увидел в этих курицах красивых женщин. А что там у них своего есть, кроме кривых (худых) ног?