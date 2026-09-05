Путин заявил о необходимости обеспечить цифровую безопасность детей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Цифровая безопасность детей очень важна, и ее надо обеспечивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с "пятеркой" предвыборного списка "Единой России".
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