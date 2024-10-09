Тренер Чернышов считает плюсом для игрока Головина поездку в Россию

Вызов полузащитника "Монако" Александра Головина в сборную России имеет положительные стороны для футболиста, даже несмотря на то, что национальная команда проводит сбор, не имея в календаре запланированных товарищеских матчей.
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