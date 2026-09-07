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АЛУФЬЕВО

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Сергей Собянин открыл новый участок МСД на юге Москвы

Завершена прокладка очередного участка Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы. Движение по новой магистрали открыл Сергей Собянин.

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