Сергей Собянин открыл новый участок МСД на юге Москвы

Завершена прокладка очередного участка Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы. Движение по новой магистрали открыл Сергей Собянин.
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