Председатель СК России поручил проработать вопрос об участии сотрудников ведомства в рабочей группе Госдумы РФ по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин выступил с инициативой о включении в состав рабочей группы Госдумы РФ по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак представителей ведомства.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин выступил с инициативой о включении в состав рабочей группы Госдумы РФ по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак представителей ведомства.
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