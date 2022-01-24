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Председатель СК России поручил проработать вопрос об участии сотрудников ведомства в рабочей группе Госдумы РФ по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак

Председатель СК России поручил проработать вопрос об участии сотрудников ведомства в рабочей группе Госдумы РФ по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин выступил с инициативой о включении в состав рабочей группы Госдумы РФ по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак представителей ведомства.

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