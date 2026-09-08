Тульская область в десятке по качеству медпомощи

Удовлетворенность качеством медпомощи в Тульской области выразили 68,7% жителей, что обеспечило региону 10-е место в рейтинге Минздрава России.
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