Стало известно, какие товары и услуги интересуют пользователей ВК под Новый год

Люди стали активно готовиться к празднику Команда "ВКонтакте" проанализировала более 40 млн товаров и услуг от бизнес-сообществ и выяснила, какими из них пользователи соцсети стали интересоваться чаще в первую неделю декабря.
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