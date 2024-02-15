Моуринью о работе в «Реале»: «Барса» была лучшей командой мира, мы пытались это изменить. Роналду, Месси, Бензема, Игуаин, Иньеста, Ди Мария были в лучшей форме»

В годы моей работы в «Реале» было огромное соперничество с «Барселоной». Это было не просто культурное и историческое соперничество – в тот период были лучший Криштиану [Роналду], лучший Месси, лучший Бензема, лучший Игуаин, лучший Иньеста, лучший Ди Мария.