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«Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь». Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter

«Вижу, как бойцы выстраиваются в очередь». Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что ему предложили роль тренера на шоу The Ultimate Fighter.

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